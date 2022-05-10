Yolda karşılaşan husumetliler kavgaya tutuştu! Kurşunlar havada uçuştu - Son Dakika
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Yolda karşılaşan husumetliler kavgaya tutuştu! Kurşunlar havada uçuştu

10.05.2022 11:32

Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavga esnasında taraflardan biri diğerine yumruk atınca diğeri de belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı.

Daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi, sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında kısa sürede başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflardan biri diğerine yumruk atınca diğeri de belinden tabancasını çıkartarak ateş açtı.

YARALANAN GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Açılan ateş sonucunda gence saldıran kişi yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından saldırgan ise olay hızla kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yaralanan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Saldırı anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde daha önceden aralarında husumet bulunan 2 kişi ve arkadaşları sokak ortasında karşı karşıya gelince taraflardan biri belinden çıkarttığı silahla husumetli olduğu kişiye kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtığı görülüyor. Bacağından yaralanan kişinin ise sokak üzerine yere yığıldığı görülüyor.

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Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda karşılaşan husumetliler kavgaya tutuştu! Kurşunlar havada uçuştu - Son Dakika


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