Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde, Hasan Cankara yolda yürürken yanına yaklaşan amcasının oğlu Orhan C.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Cebinden çıkarttığı bıçakla ilk darbeyi vuran cinayet zanlısı, yere düşen akrabasını defalarca bıçakladı. Yerden kalkan ve kaçmaya çalışan akrabasının peşine düşen cinayet zanlısı, şahsı bıçaklamaya devam etti. Müdahale etmeye çalışan vatandaşları da kendisine yaklaştırmayan zanlı daha sonra elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Hasan Cankara Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Cankara kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan olayın zanlısı, adli makamlar tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayın, iki akraba arasındaki daha önceki husumet olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.