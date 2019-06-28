Son Dakika Haberleri: Yolda karşılaştığı husumetlisini iki ayağından vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolda karşılaştığı husumetlisini iki ayağından vurdu

9 dakika önce

Bursa'da bir kamyon şoförü, yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından iki ayağından silahla vuruldu.

Yolda karşılaştığı husumetlisini iki ayağından vurdu, System.String[]
Bursa'da bir kamyon şoförü, yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından iki ayağından silahla vuruldu. Silahlı saldırgan kaçarken, yaralı şahsın sedye üzerinde gülmesi dikkati çekti.

Olay, Bursa'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyon şoförü olan C.P., sabah saatlerinde fabrikaya gitmek için hareket etti. Sarı Cadde üzerinde bulunan bir kavşakta husumetlisi H.B. ile karşılaşınca kamyondan aşağı indi. C.P.'nin kamyondan aşağıya indiğini gören H.B., yanında bulunan silahı ateşleyerek C.P.'yi iki ayağından vurarak bölgeden hızla uzaklaştı.

Kanlar içerisinde kalan C.P. kamyona binerek yakın noktada bulunan fabrikaya giderek çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı C.P. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan C.P.'nin sedye üzerindeki rahat hareketleri dikkat çekerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri silahlı saldırı sonrası kaçan H.B.'yi arıyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
sabah, organize sanayi bölgesi, fabri, bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlu kavgada ölen kaymakamın gözyaşları! Bu acının tarifi yok Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu İşe giden kadına eski kocadan kanlı pusu! Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:04:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda karşılaştığı husumetlisini iki ayağından vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]