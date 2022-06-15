Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu - Son Dakika
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Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu

15.06.2022 13:24

Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu "Neden yaptın" diyen muhabire de, "Bilmiyorum, boşver" dedi Tekirdağ Çorlu'da çekçekçi şahıs, yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istediği iddia edildi.

Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu

"Neden yaptın" diyen muhabire de, "Bilmiyorum, boşver" dedi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çekçekçi şahıs, yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istediği iddia edildi. Saldırgan, kısa sürede polis tarafından yakalanırken, mağdur kişinin ise aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çekçekçi şahıs, yolda karşılaştığı C.Ç. isimli kişiye bıçak çekip, para vermesini istedi. Çekçekçi şahsa tepki gösteren C.Ç. polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekçekçi şahsı Mustafa Kemal 6. Sokak'ta suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Çekçek arabasına da zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Çekçekçi şahıs, "Neden yaptın" diyen muhabire de, "Bilmiyorum, boşver" diye konuştu.

Karakola gidip ifade veren mağdur C.Ç.'nin 'başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmaktan' aranması olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu
Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu
Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu
Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu
Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu
Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bıçaklı saldırgan polise yakalanınca kuzu oldu - Son Dakika

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