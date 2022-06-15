Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı

15.06.2022 21:37
Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çekçekçilik yapan şahsın, yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istediği iddia edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çekçekçilik yapan şahsın, yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istediği iddia edildi. Saldırgan, kısa sürede polis tarafından yakalanırken, mağdur kişinin ise aranması olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çekçekçi şahıs, yolda karşılaştığı C.Ç. isimli kişiye bıçak çekip, para vermesini istedi. Çekçekçi şahsa tepki gösteren C.Ç. polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çekçekçi şahsı Mustafa Kemal 6. Sokak'ta suç aletiyle birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Çekçek arabasına da zabıta ekipleri tarafından el konuldu. Çekçekçi şahıs, "Neden yaptın" diye soran muhabire de, "Bilmiyorum, boş ver" diye cevap verdi.

Karakola gidip ifade veren mağdur C.Ç.'nin ise 'başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmaktan' aranması olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı
Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı

YORUMLAR
500
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:25 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Haberler.com aracılığıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 21:46:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yolda karşılaştığı kişiye bıçak çekip para istedi, polise yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement