Son Dakika Haberleri: Yolda Kayan Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

Yolda Kayan Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yolda Kayan Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Tatvan – Van karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde meydana geldi. Tatvan ve Van istikametinden gelen plaka ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araç, kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kayarak kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol kenarına savrulurken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta yaralananlar, olay yerine giden AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya karışan iki araçta ağır hasar oluşurken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Sabah, Bitlis, Tatvan, 3. Sayfa
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