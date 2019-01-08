Yolda Kayan Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Bitlis'in Tatvan ilçesinde olumsuz hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Bitlis
'in Tatvan
ilçesinde olumsuz hava nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, bugün sabah saatlerinde Tatvan – Van
karayolunun Yelkenli köyü mevkiinde meydana geldi. Tatvan ve Van istikametinden gelen plaka ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki araç, kar yağışı ve yolun kaygan olmasından dolayı kayarak kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta yol kenarına savrulurken, araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Kazada her iki araçta yaralananlar, olay yerine giden AFAD
ve 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarılarak ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazaya karışan iki araçta ağır hasar oluşurken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor. - BİTLİS
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı'nın Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
Kırmızı Işıkta Durmayan Otomobil Dehşet Saçtı
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
Park Ettiği Otomobilinde Hırsızı Görünce Neye Uğradığını Şaşırdı