Yolda Kayan Kamyonetin Park Halindeki Araca Çarptığı Kaza Kamerada

Kadıköy'de bir sokakta seyir halinde olan kamyonet, virajı alacağı sırada kayarak yol kenarında duran araca çarptı.

Kadıköy'de bir sokakta seyir halinde olan kamyonet, virajı alacağı sırada kayarak yol kenarında duran araca çarptı. Kontrolünü kaybederek araca çarpan kamyonetin sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken o anla güvenlik kameralarına yansıdı.



Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde bir sokakta seyir halinde olan kamyonet, virajı döneceği sırada bir anda kayarak kontrolden çıktı. Kayarak savrulan kamyonet yol kenarında park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaputunun açıldığı gözlenirken, sürücü kamyonetiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde viraja giren kamyonet kayıyor ve park halindeki araca çarpıyor. Ardından kamyonet hızla uzaklaşıyor. - İSTANBUL

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