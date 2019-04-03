Yolda Kayan Kamyonetin Park Halindeki Araca Çarptığı Kaza Kamerada
1 saat önce
Yolda kayan kamyonetin park halindeki araca çarptığı kaza kamerada Kamyonet sürücüsü araca çarptı, ardından hızla uzaklaştıİSTANBUL - Kadıköy'de bir sokakta seyir halinde olan kamyonet, virajı alacağı sırada kayarak yol kenarında duran araca çarptı.
Yolda kayan kamyonetin park halindeki araca çarptığı kaza kamerada
Kamyonet sürücüsü araca çarptı, ardından hızla uzaklaştı
İSTANBUL - Kadıköy
'de bir sokakta seyir halinde olan kamyonet, virajı alacağı sırada kayarak yol kenarında duran araca çarptı. Kontrolünü kaybederek araca çarpan kamyonetin sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken o anla güvenlik kameralarına yansıdı.
Kadıköy Fikirtepe
Mahallesi'nde bir sokakta seyir halinde olan kamyonet, virajı döneceği sırada bir anda kayarak kontrolden çıktı. Kayarak savrulan kamyonet yol kenarında park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kaputunun açıldığı gözlenirken, sürücü kamyonetiyle olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde viraja giren kamyonet kayıyor ve park halindeki araca çarpıyor. Ardından kamyonet hızla uzaklaşıyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:09 Kaynak: İHA
Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!
4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı
Kars'ta İtiraz Üzerine Yapılan Sayım Bitti, Seçimi HDP Kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı