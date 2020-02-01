Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu - Son Dakika

Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu

6 saat önce

Kastamonu'da Ağlı-Şenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü.

Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu, System.String[]

Kastamonu'da Ağlı- Şenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü. Trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ağlı-Şenpazar karayolunun 10'uncu kilometresinde Sakada köyü mevkisinde saman yüklü kamyon, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaydı. Yolu tamamen kapatan kamyon, bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaklaşık 1 saatten fazla kapalı kalan Araç-Şenpazar karayolu, saman yüklü kamyonun kurtarılmasıyla tekrar araç trafiğine açılabildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Şenpazar, Ağlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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