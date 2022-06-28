Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika
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Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı

28.06.2022 21:52
Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce direğe çarptı, sonra refüjden karşı şeride geçerek durabildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce direğe çarptı, sonra refüjden karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sırasında karşı yoldan aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi.

Kaza, ilçenin Zonguldak- Bartın karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan 74 DK 017 plakalı tır sürücüsü yağmur yağmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce direğe çarptı. Boş olan tır savrulmasının ardından refüje çarparak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda kayan tır karşı girdi, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika
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