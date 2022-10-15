Kayan tır parkın duvarına çarparak durdu

ERZURUM - Erzurum'da Atatürk Üniversitesi kavşağında zeminin ıslak olması nedeniyle duramayan tır kontrolden çıkarak 100'ncü yıl parkının duvarına çarparak durabildi. Kazada şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması ve yolda başka aracın bulunmaması felaketi engelledi.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Üniversitesi kavşağında H.K isimli şahsın kontrolünde bulunan 33 AGK 889 plakalı tır yağan yağmurun etkisiyle ıslanan zeminde duramayarak 100'ncü yıl parkının duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan tır şoförü H.K itfaiye ekipleri yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Üniversite hastanesine kaldırıldı. Şans eseri kaldırımda kimsenin olmaması ve yolda başka aracın bulunmaması felaketi engelledi. Öte yandan olay yerine gelen trafik polisi ekipleri ise yolda gerekli önlemleri alarak olay ile ilgili incelemelerde bulundu.