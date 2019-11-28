Son Dakika Haberleri: Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda minibüsün patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan Suriye uyruklu kişilere TIR çarptı.

Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda minibüsün patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan Suriye uyruklu kişilere TIR çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pozantı- Tarsus otoyolunda meydana geldi. Suriye uyruklu kişilerin içinde bulunduğu 01 MA 4212 plakalı minibüsün lastiği patlayınca, sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Araçtan inip lastiği değiştirmeye çalışan J.I., M. I., M.A. ve M.A.'ya henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR çarptı. Kazada, J.I., M.I. ve M.A. yaşamını yitirdi, M.A. ise ağır yaralandı. M.A., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazanın ardından yoluna devam eden TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.


Tarsus, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef jürisi Gary Rhodes, 59 yaşında hayatını kaybetti
Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler 10 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:52:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolda lastik değiştiren Suriyelilere TIR çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]