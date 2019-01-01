Son Dakika Haberleri: Yolda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Yolda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

1 saat önce

Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana gelen çığ nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişiyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Bolu İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Yolda Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana gelen çığ nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişiyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Bolu İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, yeni yıl tatili için Yedigöller Milli Parkı'na gelen İsmail İ, Erkan Ş, Suat E. ve Aybüke Y, gecenin ilerleyen saatlerinde Bolu kent merkezine dönmek istedi.

Yolda çığ nedeniyle ilerleyemeyen 4 kişi, jandarmadan yardım istedi.

Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine İl AFAD Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, yolda mahsur kalan 4 kişiyi Yedigöller Milli Parkı'na 5 kilometre uzaklıkta buldu.

Kurtarılan tatilciler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kent merkezine getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:49 Kaynak: AA

AFAD, Bolu, Güncel
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