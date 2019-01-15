Son Dakika Haberleri: Yolda Mahsur Kalan Aile Paletli Kar Ambulansı ile Kurtarıldı

Yolda Mahsur Kalan Aile Paletli Kar Ambulansı ile Kurtarıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan aileye sağlık görevlileri yardım etti.

Yolda Mahsur Kalan Aile Paletli Kar Ambulansı ile Kurtarıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilleriyle yolda mahsur kalan aileye sağlık görevlileri yardım etti.

Göksun'dan 30 kilometre mesafede yer alan Fatmakuyu Mahallesi'ne giden 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. İhbar üzerine sağlık görevlileri ailenin yanına paletli kar ambulansıyla ulaştı. Otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen aile, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel
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