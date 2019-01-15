Son Dakika Haberleri: Yolda Mahsur Kalan Aileyi 112 Ekibi Kurtardı

Yolda Mahsur Kalan Aileyi 112 Ekibi Kurtardı

45 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan aile, önünde kar kürüme bıçağı olan paletli ambulans ile imdatlarına yetişen 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yolda Mahsur Kalan Aileyi 112 Ekibi Kurtardı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, kar nedeniyle yolda mahsur kalan aile, önünde kar kürüme bıçağı olan paletli ambulans ile imdatlarına yetişen 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezinden Fatmakuyu Mahallesi'nde giden ve içerisinde 1'i çocuk 4 kişilik ailenin olduğu otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri karayolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Üşümeye başlayan ve ilerleyemeyen aile 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine aileyi kurtarmak için önünde kar kürüme bıçağı olan snowtrack paletli ambulans sevk edildi. Karla kaplı yolu açarak ilerleyen ambulans, ailenin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Sağlık görevlileri 4 kişilik aileye ambulansa alarak kontrol amacıyla Göksun Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:54 Kaynak: DHA

Kar, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
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