Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor - Son Dakika

Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor

31.01.2021 13:11

Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor Van'ın Çaldıran ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolu kapanan mahallede yolları tek tek açılırken, yolda mahsur kalan araçlara çaldıran belediyesi karla mücadele ekipleri kurtarıyor.

Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolu kapanan mahallede yolları tek tek açılırken, yolda mahsur kalan araçlara çaldıran belediyesi karla mücadele ekipleri kurtarıyor.

Çaldıran'da 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yollarda kalan onlarca araç Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla kurtarılıyor. İlçede aralıksız yağan kar yağışından dolayı yer yer 80 santim metre kalınlığa ulaşan kar, zaman zaman hayatı durma noktasına getiriyor. Çaldıran Belediyesi karla mücadele ekipleri bir yandan ulaşıma kapanan yolların açılması için gece gündüz demeden çalışmalarına aralıksız yürütürken, diğer bir yandan yolda mahsur kalan araçları kurtarıyor.

Tek amaçlarının kış mevsiminde vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi yaşamalarına katkı sunmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, "İlçemizde üç gündür aralıksız yağan kar yağışı ilçemizde hayatı olumsuz etkilemektedir. Yer yer 80 santime ulaşan kar kalınlığı beraberinde ulaşımda aksamayı da yaşatmaktadır. Yağan kar yağışı ile birlikte hava yerini fırtına ve tipiye bırakarak açılan yolların yedinden kapanmasını sağlıyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için geceli gündüzlü yol açama çalışmalarız belediyemizin karla mücadele ekiplerinde sürdürülmektedir. Diğer bir yandan yollarda oluşan buzlanmalardan dolayı yollarda kayarak yada kara saplanan araçlarımız oluyor günde en az on mahsur kalan araç belediyemiz ekiplerinde kurtarılmaktadır. Tek amaçlarının kış mevsiminde vatandaşların sorunsuz bir kış mevsimi yaşamalarına katkı sunarak hayır dualarını almaktır" dedi.

Yollarda mahsur kalarak kurtarılan araç sahipleri belediyenin kendilerine yaptıkları yardımlardan dolayı memnun olduklarını dile getirerek belediye başkanına ve çalışanlarına çok teşekkür ettiler.

Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor
Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor
Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor
Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor

Çaldıran, Yağan, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Pelkas, G.Saray derbisinde forma giyemeyecek Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı Dünya Sağlık Örgütü, koronanın ortaya çıktığı canlı hayvan pazarını ziyaret etti! Girişte basın ordusu karşıladı Hande Erçel'in dişlerinden yaptırmak isteyen ünlü modacının başına gelmeyen kalmadı Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Kısıtlamaların kaldırılması için 2'nci doz aşılamanın tamamlanması gerek CHP'li ismin iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi sezon sonuna kadar kiraladı Bordeaux, Fulham'dan Jean Michael Seri'yi sezon sonuna kadar kiraladı         
13:26
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"         
12:57
Trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldıran zanlıya verilen 9 bin liralık cezaya itiraz edildi Trafikte tartıştığı 3 kadına sopayla saldıran zanlıya verilen 9 bin liralık cezaya itiraz edildi         
12:35
Uyuşturucu bağımlısı genç, 'Şeytana benzettiği' arkadaşını vurarak öldürdü Uyuşturucu bağımlısı genç, 'Şeytana benzettiği' arkadaşını vurarak öldürdü         
11:59
Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı         
11:39
Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu         
11:02
Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu         
10:21
Meteoroloji'den Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil         
09:35
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 13:38:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda mahsur kalan araçların imdadına Çaldıran Belediyesi yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei