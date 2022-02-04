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Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı - Son Dakika

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

04.02.2022 18:44

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

SİVAS - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, ilçe özel idaresinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle 190 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapatıldı. Sivas'ın Gürün ilçesi Koyunlu mevkiinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, ilçe özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı
Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı
Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı

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Sivas, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yolda mahsur kalan çalışanları ekipler kurtardı - Son Dakika


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