Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı - Son Dakika
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Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı

7 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaşlı hasta belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan hasta kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Özalp ilçesinde fırtına ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan yaşlı hasta belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Özalp ilçesinde etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Özalp ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Ahmet Atile, solum yetmezliği ve nefes darlığı şikayeti üzerine çocukları tarafından özel araçla hastane görülmek üzere yola çıkarıldı. Yaşlı hasta ve yakınları mahalleye 5 kilometre uzaklıkta tipi nedeniyle mahsur kaldı. Bunun üzerine haber verilmesiyle bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yaşlı hasta yakınları tarafından sırtta taşınarak 1,5 kilometre uzaklıktaki bir eve götürüldü. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yol açılırken, hasta ise bulunduğu evden alınarak ilçe merkezine ulaştırıldı.


Hasta yakını İlhami Atile, babasının solunum yetmezliği ve nefes darlığı şikayeti olduğunu belirterek, "Bu nedenle sabah saat 08.00'de yola çıktık. Yolun kapalı olması nedeniyle aracımız kara saplandı. Yardım çağırdık. Ekipler gelip bizi kurtardı" dedi. - VAN

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:04 Kaynak: İHA
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