Yolda Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Afad Ekipleri Yetişti
39 dakika önce
Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastasına AFAD ekipleri yardım etti.
Aksaray
'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastasına AFAD
ekipleri yardım etti.
Aksaray'da bulunan özel bir diyaliz merkezine tedavi için giden Tuncay Bağırtkan, hasta nakil aracı ile köyüne dönerken eşi ve iki çocuğunun da bulunduğu araç yolun karla kaplanması sonucu ilerleyemedi.
112 Acil Sağlık Merkezi'ne gelen bilgi üzerine harekete geçen Aksaray Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, diyaliz merkezinin bulunduğu bölgeye ulaştı.
Engelli diyaliz hastası Tuncay Bağırtkan, eşi ve iki çocuğunu arazi tipi araca alan AFAD ekipleri Bağırtkan ve ailesini merkeze bağlı Yuva köyündeki evlerine ulaştırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:14 Kaynak: AA
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