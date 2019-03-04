Son Dakika Haberleri: Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti, Polisler Kurtardı

Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti, Polisler Kurtardı

9 dakika önce

Hakkari'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.

Hakkari'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.

Kent merkezinden Durankaya Beldesi istikametine giden kamyonetin sağ tekerlekleri çamura saplandı. Sürücü ve araçtaki kişilerin çabalarına rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Bölgede bulunan özel harekat polisleri, "kobra" zırhlı araçla vatandaşlara yardım etti.

Zırhlı araca bağlanan kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.

Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:39 Kaynak: AA

Durankaya, Hakkari, Güncel
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