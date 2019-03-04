Yolda Mahsur Kalan Kamyoneti, Polisler Kurtardı

Hakkari'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.

Hakkari'de yolda mahsur kalan kamyonet, özel harekat polislerince zırhlı araçla kurtarıldı.



Kent merkezinden Durankaya Beldesi istikametine giden kamyonetin sağ tekerlekleri çamura saplandı. Sürücü ve araçtaki kişilerin çabalarına rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.



Bölgede bulunan özel harekat polisleri, "kobra" zırhlı araçla vatandaşlara yardım etti.



Zırhlı araca bağlanan kamyonet bulunduğu yerden çıkarıldı.



Vatandaşlar, polis ekiplerine teşekkür etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Şehit Annesi, Oğlunun İsmi Verilen Okulu Gözyaşları ile Gezdi

Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı

Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor