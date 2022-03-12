Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti - Son Dakika
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Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti

12.03.2022 12:26

Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kamyon yolda kaldı.

Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kamyon yolda kaldı. Rampayı çıkamayan kamyonun yardımına kar küreme aracı yetişti.

Sakarya'da kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı sonrasında Karasu ilçesi beyaza bürünürken hayatı da olumsuz etkiledi. Bu doğrultuda etkili olan ve araçların ilerlemesinde kısmen güçlük oluşturan kar Kurudere ve Ortaköy mahalleleri bağlantı yolunda bir kamyon yolda kaldı. Rampayı çıkamayan kamyon, o esnada biriken karları temizleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi kar küreme araçlarının yolu açması sonrasında yoluna devam etti.

Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti
Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti
Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sakarya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda mahsur kalan kamyonun yardımına kar küreme araçları yetişti - Son Dakika
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