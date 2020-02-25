Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve fırtınadan dolayı yolda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve fırtınadan dolayı yolda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.


Erciş ilçesi Düvenci Mahallesine bağlı Çağdaş mezrası ilkokulunda öğretmenleri, şehir merkezine gittikleri sıra ilçeye 40 kilometre kala tipiye yakalandılar. Yolun aşırı tipiden dolayı kapanmasıyla mahsur kalan öğretmenler Erciş belediyesini aradılar. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatı ile bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik mahsur kalan öğretmenler yolun açılması ve ekiplerin yardımı ile ilçe merkezine ulaştılar. - VAN

Düvenci, Erciş, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
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