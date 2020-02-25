Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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Yolda mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı
6 saat önce
Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve fırtınadan dolayı yolda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:43 Kaynak: İHA
Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve fırtınadan dolayı yolda yaklaşık 2 saat mahsur kalan öğretmenler, Erciş Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erciş ilçesi Düvenci Mahallesine bağlı Çağdaş mezrası ilkokulunda öğretmenleri, şehir merkezine gittikleri sıra ilçeye 40 kilometre kala tipiye yakalandılar. Yolun aşırı tipiden dolayı kapanmasıyla mahsur kalan öğretmenler Erciş belediyesini aradılar. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatı ile bölgeye iş makinesi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik mahsur kalan öğretmenler yolun açılması ve ekiplerin yardımı ile ilçe merkezine ulaştılar. - VAN
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