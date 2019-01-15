Yolda Mahsur Kalan Sürücü Sosyal Medyadan Yayın Yaptı

Eskişehir
'de yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda kaldı. Karayolu üzerinde mahsur kalan İbrahim Ölçer isimli sürücü ise, yol durumunu anlattığı görüntüyü sosyal medyada paylaştı.
Eskişehir'de gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası yolda da kar yağışının zorlukları yaşandı. Akşam saatlerinde Eskişehir- Bursa
karayolunun 20'nci kilometresine kadar gelen otomobil, kamyonet ve tır cinsi araçlar burada durmak zorunda kaldı. Yoğun kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesiyle karayolunda mahsur kalan sürücüler, uzun süre yağışın dinmesini ve yolun açılmasını bekledi. Yolda kalan sürücülerden İbrahim Ölçer ise, yol durumunu sosyal medyada bir spiker edasıyla anlattı.
"Çok yoğun bir fırtına var"
Cep telefonu kaydına başladıktan sonra yol durumu hakkında bilgi veren Ölçer, "Arkadaşlar, Eskişehir ile Bozüyük
arası Çukurhisar
'a 1 kilometre kala yol olduğu gibi durmuş vaziyette. Görüyorsunuz şuanda, çok yoğun bir fırtına var. Her taraf kapalı, işte görüyorsunuz araçların bekleyişini. Her taraf böyle. Bozüyük-Eskişehir yönü yavaş yavaş gidiyor. İşte görüyorsunuz arkadaşlar çok zor durumda, çok kötü. Eskişehir yönüne gidiyorum şuanda. Kapalı bir vaziyette yol var. Ben burada 45 dakikadır duruyorum" diye açıklamalarda bulundu. - ESKİŞEHİR