Yolda Mahsur Kalan Sürücülere Türk Kızılayından Kumanya
44 dakika önce
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Samsun'un Havza ilçesinde bekletilen araç sürücülerine Türk Kızılayı Havza Şube Başkanlığı tarafından kumanya verildi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine Samsun
'un Havza
ilçesinde bekletilen araç sürücülerine Türk Kızılayı
Havza Şube Başkanlığı tarafından kumanya verildi.
Samsun - Ankara
kara yolu Üniversite Mahallesi mevkisinde kar nedeniyle kapanan yollarda bekletilen araçlar, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Yollarda bekleyen sürücülere Türk Kızılayı Havza Şube Başkanlığı ve Havza Belediyesince kumanya dağıtıldı.
Tır sürücülerinden Ramazan Turgut
, kumanya dağıtımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin." dedi.
Türk Kızılayı Havza Şube Başkanı Ömer Faruk Çörekçioğlu, "Yolda kalan sürücülerimize yiyecek ikramında bulunduk. Meyve suyu ve gıda maddeleri dağıttık." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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