Yolda mahsur kalan sürücüleri jandarma kurtardı - Son Dakika

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Yolda mahsur kalan sürücüleri jandarma kurtardı
9 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı sebebi ile yolda mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:29 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kar yağışı sebebi ile yolda mahsur kalanların imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Kemerkaya mevkiinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi, Bolvadin-Kemerkaya yolunda denetimde bulunurken, ara yollarda mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişti. Buzlanma ve kar nedeniyle hareket edemeyen araçlar jandarma ekiplerinin yardımıyla yol kenarına alınarak kurtarıldı ve araçlara zincir takıldı. Sürücüler yardımlarından dolayı jandarma görevlilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR
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