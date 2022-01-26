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Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular - Son Dakika

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular

26.01.2022 03:30

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular Yolda mahsur kalan tır şoförü Serhat Akşit: "Ekrem İmamoğlu Başkanımız buraya gelip Dilovası Belediye Başkanımızdan staj görsün" İstanbul'a geçişi yasak olan ağır vasıta araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmında bekletiliyor.

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular

Yolda mahsur kalan tır şoförü Serhat Akşit: "Ekrem İmamoğlu Başkanımız buraya gelip Dilovası Belediye Başkanımızdan staj görsün"

KOCAELİ - İstanbul'a geçişi yasak olan ağır vasıta araçlar, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kısmında bekletiliyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gişelerde denetimini aralıksız sürdürüyor. Bekletilen ağır tonajlı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir sıcak çorba ve sucuk ekmek ikramında bulundu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bekletilen tır şoförlerinden biri ise, "İstanbul şu anda perişan bir halde" diyerek Ekrem İmamoğlu'na serzenişte bulundu.

Yoğun kar yağışından dolayı yol güzergahlarında seyahat eden vatandaşların mağdur olmaması için tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Bu kapsamda, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar lastiği bulunmayan ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Bir akaryakıt istasyonun park alanında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir park alanında beklemekte olan ağır vasıta araç sürücülerine sucuk ekmek ikramında bulundu.

"Bu yağış ve fırtına gidene kadar biz yine işimizin başında olmaya devam edeceğiz"

Önlemlerini aldıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısından sonra Sayın Valimiz Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'nın talimatlarıyla tüm önlemlerimizi aldık. Gece 23.00'ten beri ayaktayız. Gece vatandaşlarımıza çay, çorba, ikramında bulunduk. Burada bulunan ailelerimize yardımcı olduk. Çalışmalarımız sabaha kadar sürdü. Bir taraftan da yol açma ve tuzlama çalışmalarımız devam etti. Yoğun bir kar yağışı vardı ama sorunsuz bir gece atlattık. Kar kalınlığının yer yer 60 santimetreyi bulduğu bir yağıştan bahsediyoruz. Şoförlerimizin mutluluğu, vatandaşlarımızın mutluluğu bizi de mutlu etti. Vatandaşlarımıza, devletimizin her zaman yanında olduğunu hissettirdik. Tüm tedbirlerimiz ile hala sahadayız. Dün akşamki şiddetin iki katı da olsa ekiplerimiz ile çalışmaya tamamen hazırız. Bu yağış ve fırtına gidene kadar biz yine işimizin başında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ekrem İmamoğlu Başkanımız buraya gelip Dilovası Belediye Başkanımızdan staj görsün"

Yolda mahsur kalan tır şoförlerinden Serhat Akşit, "Gece 02.30'da Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir bizzat kendisi buraya geldi. Beni uyandırdı. Çorbamızı, ekmeğimizi çayımızı verdi. Sabahtan beri burada bize yardımcı oluyorlar. İstanbul şu an perişan bir halde. Benim bir konuyu siyasallaştırmadan söylemek istediğim bir şey var. Ekrem İmamoğlu Başkanımız gelsin buraya Dilovası Belediye Başkanımızdan staj görsün. Çalışma nasıl olur, insanlarla nasıl ilgilenilir, nasıl dalga geçilmez gelsin bunu bir öğrensin. İstanbul'a kar gelecek uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bir hafta önce yapıldı. Ama hiçbir şekilde bir önlem alınmadı. Ben Dilovası Belediye Başkanı'nı tanımıyorum. Siyasi bir parti de tutmuyorum. Ben sadece yapılan işe bakarım" ifadelerini kullandı.

Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular
Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular
Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular

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Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dilovası, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolda mahsur kalan tır sürücüleri için mangal kurdular - Son Dakika


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