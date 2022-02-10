Yolda mahsur kalanlara çorba ikram edildi - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapatılan karayolunda ve otogarda mahsur kalan vatandaşlara Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından gece boyunca çorba ikram edildi.

Ereğli'de gün boyu ilçede ve bölgede etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Konya- Adana Karayolunda araçlar mahsur kaldı. Yol açma çalışmaları aralıksız sürerken belediye ekipleri, araçlarda bekleyen sürücü ve ilçe otogarında bekleyen yolculara sıcak çorba ikramında bulundu. Şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yolcular da ilçe merkezinde misafir edilerek ihtiyaçları giderildi. Ereğli Belediyesi ekiplerinin bu sıcak ikramına soğukta kalan yolcular da teşekkür etti. - KONYA