Yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı - Son Dakika

Yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı

6 saat önce

Bitlis'te aniden bastıran kar yağışından dolayı yollarda mahsur kalanlara Bitlis Valiliğinin talimatı ile kumanya dağıtıldı.

Yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı, System.String[]

Bitlis'te aniden bastıran kar yağışından dolayı yollarda mahsur kalanlara Bitlis Valiliğinin talimatı ile kumanya dağıtıldı.


Yolda kalan vatandaşlara kumanyalar AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından dağıtıldı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle, Valiliğimizin talimatıyla, yolda kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri yardım etti. Bitlis'te Rahva bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Kızılay ekipleri yetişti. Araçlarının içerisinde mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtıldı. Ekiplerin bu yardımından memnun kalan vatandaşlar, yolun açılmasının ardından yollarına devam etti" denildi.


Zincir uyarısı


Valilik yaptığı açıklamada zincirsiz ağır vasıta araçların, yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceğini bilirdi. Açıklamada, "Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis- Baykan, Bitlis - Ahlat, Bitlis- Muş, Tatvan- Van ve Güroymak istikametleri için zincirsiz ağır vasıta araçların, trafiğe çıkmalarına izin verilmeyecektir. Dolayısıyla Tır ve Kamyon türü ağır vasıta araçların zincirsiz olarak yola çıkmamaları gerekmektedir. Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerimizin kurallara riayet etmesi ve dikkatli olması, vatandaşlarımızın ise zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi. - BİTLİS

Bitlis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması
Kar yağışı etkili oluyor Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın ABD, koronavirüs tehdidi nedeniyle "acil durum" ilan etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 04:40:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolda mahsur kalanlara kumanya dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]