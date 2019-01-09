Son Dakika Haberleri: Yolda Mahsur Kalanları Valilik Misafir Etti

Yolda Mahsur Kalanları Valilik Misafir Etti

1 saat önce

Bitlis'te-Güroymak kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle gece mahsur kalan, Valilik ile Belediye tarafından misafir edilenler kentten ayrıldı.

Yolda Mahsur Kalanları Valilik Misafir Etti, System.String[]
Bitlis'te- Güroymak kara yolunda olumsuz hava koşulları nedeniyle gece mahsur kalan, Valilik ile Belediye tarafından misafir edilenler kentten ayrıldı.

Kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Güroymak kara yolunda araçlarıyla gece ilerleyemeyenler, Valilik ve Bitlis Belediyesince otel, öğretmenevi, polisevi ve konukevine yerleştirildi. Bütün ihtiyaçları karşılanan yolcular, kar ve tipinin hafiflemesi ve yolun açılmasının ardından seyahatlerine devam etti.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, AA muhabirine, gece mahsur kalan yaklaşık 120 kişinin kentte misafir edildiğini belirterek "Sabah yol açıldıktan sonra misafirlerimizi sağlıklı şekilde yolcu ettik. Yoğun tipi ve kara rağmen hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz." dedi.

Otobüs şoförü Mahmut Çelenk ise Kahramanmaraş'tan Van'a gitmeye çalıştığını ancak yolun kapanması nedeniyle ilerleyemediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Sağ olsun Valilik ve Bitlis Belediyesi bize yardımcı oldu. Yolcularımızı alıp otel, öğretmenevi ve polisevine yerleştirdiler. Akşam yemeğimizi, sabah kahvaltımızı verdiler. Yol açıldığı için tekrar harekat ediyoruz. Bu güzel yürekli insanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Güroymak, Bitlis, Güncel
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