Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu - Son Dakika

Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu

07.04.2021 13:25
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu, System.String[]

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesi kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın (20), annesi Sema İlhan, "Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu...

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ailesi kayıp başvurusu yaptıktan sonra yol kenarındaki boş arazide başından vurulmuş cansız bedeni bulunan Bahriye Buket İlhan'ın (20), annesi Sema İlhan, "Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu ve amaçlarının kızıma tuzak kurmak olduğu belirtmek isterim"dedi.

Olay,  geçen perşembe günü saat 03.30 sıralarında, Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Bahriye Buket İlhan'ın, yol kenarındaki boş arazide başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. İlhan'ın cenazesi Meram Tıp Fakültesi'nde yapılan otopsinin ardından Ereğli İlçesi Üçgöz Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili genç kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Batuhan B., ile arkadaşı Serkan Ş., ve onun babası Abdullah Ş., gözaltına alındı. Batuhan B. ifadesinde genç kızın intihar ettiğini öne sürerek, "Ben ve Buket, araçla birlikte mezarlığın karşısındaki boş araziye gittik. Buket orada intihar edeceğini söyleyip, çantasından çıkardığı tabancayı başına dayayıp, ateş etti. Buket, kanlar içinde yere yığıldıktan sonra tabancayı alıp, ben de intihar etmek istedim. Sonra panikleyip, arkadaşım Serkan Ş'yi aradım. Serkan, babası Abdullah Ş., ile geldi. Tabancayı onlara vermiştim. Saklamışlar" dedi.Batuhan B., Serkan Ş., ve Abdullah Ş., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. BUKET'İN KAPALI BULUNAN TELEFONU İNCELENECEKBahriye Buket İlhan'ın sosyal medya hesabından "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim. Kim ne derse desin çok uğraştım. Yeniden sevebilmek, sevilmek için uğraştım ama elimden geleni yaptım. Ben başaramadım yapamadım. Ama umarım siz yaparsınız. Bu hayat bana çok ağır geldi. Taşıyamayacağım yükleri verdi. Yapamam dedim, yap dedi. Beni seven, yanımda olan herkesten özür dilerim. Ağladığım için kızdınız, küstüğüm için kızdınız ama bilin ki hepsi yardım çığlığıydı siz duymadınız. Annem, en çok senden özür dilerim, ne olur beni affet ama ben dayanamadım. Bu yaşıma kadar getirdin. Eğer sen olmasaydın bu kadar durmazdım. Hakkınızı helal edin. Hepinizi çok seviyorum, affedin. Dip not: Mezar taşıma 'Bu ilk ölüşüm değil' yazın. Vasiyetim olsun. Hepinizi çok sevdim. Biraz iyi kafayla yazdım aldırmayın" paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Genç kızın, olayın yaşandığı arazide kapalı halde bulunan cep telefonu da incelemek üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ölümüyle ilgili soruşturma da devam ediyor. ANNE İLHAN: BAŞKALARININ EVLATLARINI KAYBETMESİNİ İSTEMİYORUM Bahriye Buket İlhan'in annesi Sema ilhan, sosyal meyda hesabından kızının ölümüyle ilgili mesaj paylaştı. İlhan, "Bahriye Buket İlhan'in annesi Sema ilhan olarak büyük bir keder içerisinde bütün Ereğli halkına ve vicdanı olan herkese sesleniyorum. Ben emek emek nice zorluklarla yetiştirdiğim evladımı kaybettim, ama başkalarının evlatlarını kaybetmesini istemiyorum. Zalim vicdansız aç kurtlara evlatların yem olmasını kabul etmiyorum. Böyle canilerin dışarda serbestçe elini kolunu sallayarak gezmemesi için tüm yetkilerden destek bekliyorum" ifadelerinde kullandı. Kızına tuzak kurulduğunu öne süren anne İlhan, mesajının devamında, "Kızımın sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin bir hafta öncesinde kızımla tanıştırılmış bir kişi olduğunu ve amaçlarının kızıma tuzak kurmak olduğu belirtmek isterim. Kızımın yaşadığı bu haksızlığın zalimliğin üstüne acılı bir anne olarak yalan yanlış yapılan yorumlara hem hayret ediyor, hem de kahroluyorum. İnsanlardan bu konuda hassasiyet bekliyor ve gerçekleri bilmeden yapılan rastgele haberlere de itibar etmemelerini rica ediyorum. Adalet istiyorum. Artık genç kızlar tuzağa düşürülmesin. Masum evlatlarımızın kanı yerde kalmasın." dedi.


Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu
Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu

Tıp Fakültesi, İntihar, Ereğli, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolda ölü bulunan Buket'in annesi: Kızıma tuzak kuruldu - Son Dakika


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