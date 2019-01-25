Son Dakika Haberleri: Yolda Oluşan Çukura Lastikli Önlem

Yolda Oluşan Çukura Lastikli Önlem

1 saat önce

ANTALYA'da aşırı yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur tehlike oluşturunca, mahalle sakinleri otomobil lastiği koyarak önlem aldı.

Yolda Oluşan Çukura Lastikli Önlem, System.String[]
ANTALYA'da aşırı yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur tehlike oluşturunca, mahalle sakinleri otomobil lastiği koyarak önlem aldı.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki yolda, aşırı yağmur nedeniyle çukur oluştu. Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukuru fark eden mahalle sakinleri, yola otomobil lastiği koyarak önlem aldı. Çukurun belediye görevlileri tarafından kapatılacağı belirtildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Antalya, Çukur, Güncel
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