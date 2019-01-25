Yolda Oluşan Çukura Lastikli Önlem
1 saat önce
ANTALYA'da aşırı yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur tehlike oluşturunca, mahalle sakinleri otomobil lastiği koyarak önlem aldı.
ANTALYA'da aşırı yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur tehlike oluşturunca, mahalle sakinleri otomobil lastiği koyarak önlem aldı.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki yolda, aşırı yağmur nedeniyle çukur oluştu. Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukuru fark eden mahalle sakinleri, yola otomobil lastiği koyarak önlem aldı. Çukurun belediye görevlileri tarafından kapatılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:58 Kaynak: DHA
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