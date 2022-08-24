e-Devlet'te başlayan uygulama ile en çok değiştirilen isim ve soyadları belli oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Arizona'daki yağışlar sele neden oldu - Son Dakika

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