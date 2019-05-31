Son Dakika Haberleri: Yolda otomobil çarpan kurt ve kovaladığı yavru köpek öldü
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Yolda otomobil çarpan kurt ve kovaladığı yavru köpek öldü

23 dakika önce

ERZİNCAN'da şehir merkezine inen kurtlar yavru köpeğe saldırdı.

Yolda otomobil çarpan kurt ve kovaladığı yavru köpek öldü, System.String[]
ERZİNCAN'da şehir merkezine inen kurtlar yavru köpeğe saldırdı. Saldırıdan kaçan köpek ve peşindeki bir kurt, yolun karşısına geçerken otomobil çarpması sonucu telef oldu.
Olay, Fevzi paşa Caddesi'nde saat 03. 00 sıralarında meydana geldi. Kent merkezine inen 4 kurt, yavru köpeğe saldırdı. Saldırıdan kurtulmak için yolun karşısına geçen yavru köpek ile ardından gelen kurta otomobil çarptı. Köpek ve kurt, telef oldu. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden ayrıldı. Evlerinin balkonlarından olaya şahit olan ise durumu polise bildirdi. Polis olay yerine gelerek inceleme yaptı. Köpek ve kurt ölüleri olay yerinden kaldırıldı.


- Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:31 Kaynak: DHA
Erzincan, Güncel
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