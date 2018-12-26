Yolda Rahatsızlanan Şahsın İmdadına Kar Paletli Ambulans Yetişti
30 dakika önce
Yolda rahatsızlanan şahsın imdadına kar paletli ambulans yetiştiÇORUM - Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalarak rahatsızlanan bir kişi, kar paletli ambulans yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Yolda rahatsızlanan şahsın imdadına kar paletli ambulans yetişti
ÇORUM - Çorum
'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalarak rahatsızlanan bir kişi, kar paletli ambulans yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çorum- Samsun
karayolu Meçhul Asker geçidinde, Osman Aydınaracının kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Bir süre önce mide ameliyatı geçirdiği öğrenilen Aydın, aracının içinde rahatsızlandı. Cep telefonu ile sağlık ekiplerinden yardım isteyen Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren kar paletli ambulans ile alınarak İlim Yayma Kavşağına getirildi. Buradan başka bir ambulansa alınan Osman Aydın, Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:42 Kaynak: İHA
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