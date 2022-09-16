Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakistan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Karabayı Mahallesi'nde Mehmet Emin Ö. ile dini nikahlı eşi Pakistan Demir arasında yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada Mehmet Emin Ö., dini nikahlı eşi Pakistan Demir'i bıçakla yaraladı.

Kaynak: İHA

Pakistan, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika

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