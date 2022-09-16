Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti

Karabayı Mahallesi'nde Mehmet Emin Ö. ile dini nikahlı eşi Pakistan Demir arasında yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada Mehmet Emin Ö., dini nikahlı eşi Pakistan Demir'i bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakistan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayda hayatını kaybeden Demir'in cenazesi otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Emin Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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