Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti

16.09.2022 23:26
Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir kadın, dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Karabayı Mahallesi'nde Mehmet Emin Ö. ile dini nikahlı eşi Pakistan Demir arasında yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmada Mehmet Emin Ö., dini nikahlı eşi Pakistan Demir'i bıçakla yaraladı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Pakistan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda hayatını kaybeden Demir'in cenazesi otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Emin Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Karaçi Belediyesi ile YEE arasında mutabakat zaptı Karaçi Belediyesi ile YEE arasında mutabakat zaptı AFAD, kurduğu çadırlarla Pakistanlı selzedelere gölge oldu AFAD, kurduğu çadırlarla Pakistanlı selzedelere gölge oldu
Kaynak: İHA

Pakistan, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:39 Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için ilginç yorum: Sabah kalkamaz
23:26 Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti
23:17 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından konuştu: Geçen hafta daha mutluydum
23:10 Türkiye iki ülke arasındaki kriz için devrede! Rusya ve Ukrayna arabuluculuğu takdir toplamıştı
22:58 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu hakkında çarpıcı iddia: Yeni parti kurma çalışmalarını biliyorum
22:45 Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi galibiyet sonrası taraftara üçlü çektirdi: Özel bir histi
22:36 Van'daki tünel inşaatında göçük! İlk bilgilere göre 2 kişi enkaz altında kaldı
22:31 Kayserispor konuk olduğu Hatayspor'u farklı geçti
22:15 Afrikalı gençle evlenen Türk fenomenden eleştirilere derslik yanıt: Aşkın rengi yoktur
22:07 Konyaspor'u deviren Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 23:45:36. #1.12#
SON DAKİKA: Yolda tartışmaya başladığı dini nikahlı karısını bıçaklayarak katletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement