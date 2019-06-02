Yolda tartıştığı eşini öldürdü
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişi, otomobille yolda giderken tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:49 Kaynak: AA
'ın Çınar
ilçesinde bir kişi, otomobille yolda giderken tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Bismil
'e otomobille giden Recep G. ile eşi Aygül G. (35) yolda henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracı yol kenarına park eden Recep G, eşini kızının da olduğu araçtan indirdikten sonra bıçaklayarak öldürdü.
Olayın ardından Çınar ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Çınar Devlet Hastanesine kaldırılan Aygül G'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
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