Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı

07.11.2022 17:36
Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı

Ankara'da alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen 3 kişi, trafikte tartıştıkları kuryenin önünü keserek bıçakla saldırdı.

Ankara'da alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen 3 kişi, trafikte tartıştıkları kuryenin önünü keserek bıçakla saldırdı. Saldırıya uğrayan kurye boynuna aldığı bıçak darbesi sonucu hayatını kaybederken, saldırganlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Dehşete düşüren o anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 5 Ekim gece saat 23.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı araç içerisinde bulunan H.İ.D., M.D. ve B.A. kuryelik yaptığı motosikletle seyir halinde giden Samet Özgül (28) ile yol verme sebebiyle tartışmaya başladı. Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu iddia edilen 3 şahıs, Özgül'ü yolda sıkıştırarak önünü kesti. Saldırganlar, genç kuryeye bıçakla saldırıp darp ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Boynuna aldığı derin bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan Özgül, çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye getirildi. Özgül, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam, 2 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Saldırgan şahıslar ise olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yargılanmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Olay anı ve ağır yaralı Özgül'ün hastaneye geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sevenleri Adli Tıp Kurumu'nun önünde toplandı

Özgül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Öte yandan, genç kuryenin iş arkadaşları ve yakınları Adli Tıp Kurumu önüne gelerek Özgül'ün acılı ailesine destek oldu. Talihsiz gencin cansız bedeninin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

"Kardeşimi trafikte tanımadığı kişiler durdurmuş"

Hayatını kaybeden talihsiz gencin acılı ağabeyi Esat Özgül, suçluların en ağır şekilde yargılanması gerektiğini söyleyerek, "Kardeşim, sabıkalı kişiler tarafından darp edilip bıçaklı saldırıya uğradı. Boynundan bıçaklamışlar. Kardeşimi trafikte tanımadığı kişiler durdurmuş. Önünü kesmişler. Tek bıçak darbesiyle öldürmüşler. Oradakilerin yardımıyla yakın bir hastaneye götürmüşler kardeşimi. Koşarak hastanenin önüne gitmiş ve kapı önünde bilincini kaybetmiş. Cumartesi gecesi gerçekleşmiş olay. Bugün sabah 4'e kadar yoğun bakımda kaldı. Kuryelik yapıyordu. Mesaisi bitmişti yanıma geliyordu. Gece kendisine ulaşamadım. Sabah annemi arayıp, 'çocuğunuz hastanede yatıyor' demişler. Zanlılar da plakası tespit edilerek yakalanmış. Zanlıların alkollü ve madde etkisi altında olduğu söyleniyor. Kardeşim kendisini savunmaya çalışmış ama yapamamış. Suçlular hakkında en ağır cezayı istiyoruz" dedi.

"Suçluların en ağır cezayı çekmesi için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz"

Özgül'ün arkadaşlarından Oğuzhan Yılmaz ise, "Umutla bekledik. Kardeşimizin tekrar hayata dönmesi için dua ettik. Onu son kez biz görmüştük. Olaydan kısa bir süre önce birlikteydik. Olay, biz evlerimize gittikten yarım saat sonra olmuş. Bir insana böyle bir şey yapmaları büyü bir canilik. Suçluların en ağır cezayı çekmesi için elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Gencecik bir arkadaşımızın, Ankara'nın ortasında canice katledilmesi canımızı sıktı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Adli Tıp Kurumu, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolda tartıştıkları kuryeyi bıçakla katlettiler, kan donduran o anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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