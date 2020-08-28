Yolda telef olan koyunlarına sarılıp gözyaşı döktü - Son Dakika

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir aracın çarpması sonucu 11 koyunu telef olan kadın, olay yerinde büyük üzüntü yaşadı.
Domaniç- Tavşanlı kara yolunun Küçükköy mevkisinde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ADF 890 plakalı otomobil, İsmail Karaman'ın yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 11 koyun telef oldu. Otomobilde de hasar meydana geldi.
Durumu öğrenerek gelen İsmail Karaman'ın annesi Nezahat Karaman, bir süre koyunlarının başlarını okşayıp gözyaşı döktü.
Telef olan koyunlar, bir traktörün kasasına yüklenerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:34 - Kaynak: AA
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