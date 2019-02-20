Son Dakika Haberleri: Yolda, Trafik Polislerinin Bulduğu Yaralı Baykuş, Tedaviye Alındı

Yolda, Trafik Polislerinin Bulduğu Yaralı Baykuş, Tedaviye Alındı

47 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde trafik polislerinin yolda yaralı bulduğu baykuş, belediyenin veteriner hekimlerince tedaviye alındı.

Yolda, Trafik Polislerinin Bulduğu Yaralı Baykuş, Tedaviye Alındı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın  Çorlu ilçesinde trafik polislerinin yolda yaralı bulduğu baykuş, belediyenin veteriner hekimlerince tedaviye alındı.

Çorlu Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde görevli polis ekibi, sabah saatlerinde Askeri Havaalanı kavşağında yol ortasında çırpınan baykuşu fark etti. Aracı durdurup, kuşu yakalayarak yoldan alan polisler, belediyeye haber verdi. Gelen belediye veterinerleri, kanadı kırık olduğunu tespit ettikleri baykuşu, tedavisi için  Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Baykuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:07 Kaynak: DHA

Polis, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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