Son Dakika Haberleri: Yolda Uyuya Kalan Sürücü Kaza Yaptı: 2'si Ağır 5 Yaralı

Yolda Uyuya Kalan Sürücü Kaza Yaptı: 2'si Ağır 5 Yaralı

29 dakika önce

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında sürücünün uyuması sonucu kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Yolda Uyuya Kalan Sürücü Kaza Yaptı: 2'si Ağır 5 Yaralı, System.String[]
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında sürücünün uyuması sonucu kontrolünden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada aynı aileden 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Sivas'a gitmekte olan Aksoy Taşdemir yönetimindeki 35 AL 0912 plakalı otomobil, Yozgat girişinde sürücünün uyuması sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşı yola takla atarak geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Aksoy Taşdemir ile Şahinder, Berkay, Fezair Taşdemir ile Fadime Arslan yaralandı. Yaralılar Bozok Üniversitesi Tıp Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alınırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü Aksoy Taşdemir, İzmir'den geldiklerini belirterek, "Uyuya kaldık herhalde, karşı yoldan bu tarafa geçtik" açıklamalarında bulundu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Yozgat, 3. Sayfa
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