Son Dakika Haberleri: Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi yakalandı

Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi yakalandı

1 saat önce

Ümraniye'de yol üzerinde uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi gözaltına alındı.

Ümraniye'de yol üzerinde uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ekim Pazartesi günü Ümraniye'de sokak üzerinde uyuyan köpeği ezen ve yoluna devam eden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını tespit etti.

Plaka bilgileri üzerinden araştırmasını sürdüren ekipler, bahse konu olayı gerçekleştiren kişinin 27 yaşındaki Hasan Ç. olduğunu belirledi.

Sancaktepe İnönü Mahallesi'ndeki adresinde gözaltına alınan Hasan Ç.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Sosyal medyada da gündeme gelen olayda sokak köpeği, aracın üzerinden geçmesinin ardından yaralı biçimde kaçmış, daha sonra mahalleliler tarafından bulunarak veterinere götürülmüştü. Tedavisi yapılan köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Yolda uyuyan köpeği aracıyla ezen kişi yakalandı

Ümraniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:35 Kaynak: AA
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