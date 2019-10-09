Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı
1 saat önce
ÜMRANİYE'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:15 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ümraniye
'de 7 Ekim'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücüyü yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Polis
çalışmalarında aracın plakasından 27 yaşındaki Hasan Ç.'ye ulaştı. Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe
İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro
Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul
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