Son Dakika Haberleri: Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savclık talimatıyla serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savclık talimatıyla serbest bırakıldı

Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savclık talimatıyla serbest bırakıldı

1 saat önce

Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sürücü savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ümraniye'de 7 Ekim'de minibüsüyle sokakta uyuyan köpeği ezip kaçan sürücüyü yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis çalışmalarında aracın plakasından 27 yaşındaki Hasan Ç.'ye ulaştı. Polis ekipleri dün Hasan Ç.'yi Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde bulunan evinde gözaltına aldı. Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Ç. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yolda uyuyan köpeği ezen sürücü savclık talimatıyla serbest bırakıldı

Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
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