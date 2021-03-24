Yolda yatan kediyi ezen sürücüye tepki - Son Dakika

MERSİN'de bir otomobil sürücüsü, sokakta, yerde yatan tek gözlü kediyi ezdikten sonra yoluna devam etti. Kedinin sahibi Yasemin Açık, sürücünün yakalanarak en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, sabah saatlerinde Merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde 70'ten fazla kediye bakan hayvansever Yasemin Açık'ın sokakta yol üzerinde yatan hayvanlarından birinin üzerinden otomobil geçti. Sürücü yoluna devam edip, sokaktan ayrılırken, kedi telef oldu. Olayın ardından büyük üzüntü yaşayan Yasemin Açık, sürücünün en ağır cezayı almasını istedi.

ÇÖPTE BULDU 6 YIL BAKTIÖlen kedisini 6 yıl önce çöpte bulduğunu belirten Açık, kameralara baktığında kapının önünde kedi kalabalığı gördüğünü belirterek, "İlk başta ne olduğunu anlayamadım. Dışarı çıkıp baktığımda kedilerimden birinin ölmüş olduğunu gördüm. Dokunduğumda hala sıcaktı hayvan. Hemen geri dönüp kameradan baktığımda arabanın bile bile kediyi ezdiğini gördüm. Bu bilerek yapılmış bir şey, kaza değil. Hiç durmamış geri dönmemiş. O an çok üzüldüm. İnsanların bu kadar duyarsız olmasına mı yanayım, çok seviyorum, çok emek verdim, onu kaybettiğime mi yanayım, yoksa yapanın yanına kar kalacak olmasına mı yanayım bilemedim. 6 yıl oldu çöp konteynerinde buldum onu. Karton kutu ile atmışlardı. Konteynerden çıkarttım, biberonla büyüttüm. Çok hastaydı tek gözünü kaybettik. İsmi Tekgöz kaldı o yüzden. 6 senedir benimleydi, çok sağlıklı bir hayvandı" dedi.SÜRÜCÜYÜ BULDUKedisini ezen otomobil sürücüsünü birkaç sokak ileride tesadüfen bulduğunu kaydeden Açık, "Şahsın yanına gittim, görmediğini, bilerek yapmadığını söyledi. Yasal işlemleri başlattık. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kabahatler Kanunu'ndan ceza alacağı için küçücük bir para cezası ile kurtulacak ve hayvanları önemsememeye devam edecek" diye konuştu.

Öte yandan, Açık'ın sosyal medyada paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerine hayvanseverlerden tepki yağdı.