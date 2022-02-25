Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı

25.02.2022 15:47

Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti.

Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada

-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı

BURSA Bursa'da bir araç sürücüsü yolda yatan köpeği farketmeyip üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gemlik ilçesi Küçükkumla mahallesi iskele meydanında yolda yatan köpek araç sürücüsünün üzerinden geçmesi üzerine aracın altında kaldı. Aracın altında kalan köpeği farkeden vatandaşlar aracı durdurmak istedi. Aracın durmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar ve çevredeki köpekler aracın etrafını sardı. Arkadaşlarının araç altında kaldığını gören çevredeki köpeklerin araca gösterdiği tepki de kameraya yansıdı. Havlayan köpekler araç altındaki diğer köpeği çıkarabilmek için aracın altına girmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu köpek aracın altından çıkartıldı. Çevrede bulunan bir hayvan sever tarafından özel kliniğe götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan köpek daha sonra Haçiko Derneği tarafından sahiplenildi. Bursa'da özel bir klinikte tedavi altına alındı. Vücudunun bir çok noktasında kırıklar oluşan köpeğin durumu iyi, Haçiko Derneği ise köpeğin ezen araç sürücüsü Rahmi T, hakkında şikayetçi oldu. Araç sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde köpeği kendisinin veterinere götürdüğünü iddia eden sürücü serbest bırakıldı.

Köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlenen Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Demidoa, "Olay Gemlik ilçesi Küçükkumla mahallesinde gerçekleşmiş, araç sürücüsü yatan köpeğin üzerinden geçiyor. Köpeğin vücudunda kırıklar var, şahıs köpeği görmediğini iddia ediyor. Köpeği bir hayvansever arkadaşımız alıp veterinere götürüyor" dedi.

Köpek hakkında bilgi veren Veteriner Teknikeri Seher Yılmaz, "Köpeğimizin durumu daha iyiye gidiyor. Tedaviye cevap veriyor. Vücudunda çok fazla kırık var" şeklinde konuştu.

Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı Son dakika haberi: Kontrolden çıkan cipin kaza anı kameraya yansıdı Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı Baba oğula hafif ticari araç çarptı: 2 yaralı

Küçükkumla, Tragger, Köpek, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı - Son Dakika


Son Dakika
15:56 Rusya Savunma Bakanlığı'ndan sıcak açıklama: Kiev'i batıdan bloke ettik
15:54 Rusya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor! Ronaldo'nun takımı da dahil oldu
15:43 AK Partili Akbaşoğlu net tarih verdi: EYT sorunu 2022 içinde kesin olarak çözülecek!
14:45 Adı rüşvet iddialarına karıştı! Bilecik Belediye Başkanı Şahin görevden uzaklaştırıldı
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 16:05:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement