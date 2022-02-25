Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı - Son Dakika

Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada

-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı

BURSA Bursa'da bir araç sürücüsü yolda yatan köpeği farketmeyip üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gemlik ilçesi Küçükkumla mahallesi iskele meydanında yolda yatan köpek araç sürücüsünün üzerinden geçmesi üzerine aracın altında kaldı. Aracın altında kalan köpeği farkeden vatandaşlar aracı durdurmak istedi. Aracın durmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar ve çevredeki köpekler aracın etrafını sardı. Arkadaşlarının araç altında kaldığını gören çevredeki köpeklerin araca gösterdiği tepki de kameraya yansıdı. Havlayan köpekler araç altındaki diğer köpeği çıkarabilmek için aracın altına girmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu köpek aracın altından çıkartıldı. Çevrede bulunan bir hayvan sever tarafından özel kliniğe götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan köpek daha sonra Haçiko Derneği tarafından sahiplenildi. Bursa'da özel bir klinikte tedavi altına alındı. Vücudunun bir çok noktasında kırıklar oluşan köpeğin durumu iyi, Haçiko Derneği ise köpeğin ezen araç sürücüsü Rahmi T, hakkında şikayetçi oldu. Araç sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde köpeği kendisinin veterinere götürdüğünü iddia eden sürücü serbest bırakıldı.

Köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlenen Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Demidoa, "Olay Gemlik ilçesi Küçükkumla mahallesinde gerçekleşmiş, araç sürücüsü yatan köpeğin üzerinden geçiyor. Köpeğin vücudunda kırıklar var, şahıs köpeği görmediğini iddia ediyor. Köpeği bir hayvansever arkadaşımız alıp veterinere götürüyor" dedi.

Köpek hakkında bilgi veren Veteriner Teknikeri Seher Yılmaz, "Köpeğimizin durumu daha iyiye gidiyor. Tedaviye cevap veriyor. Vücudunda çok fazla kırık var" şeklinde konuştu.