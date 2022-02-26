Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti - Son Dakika
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Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti

26.02.2022 00:58
Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti

Bursa'da bir araç sürücüsü yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu.

Bursa'da bir araç sürücüsü yolda yatan köpeğin üzerinden geçerek yaralanmasına sebep oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi İskele Meydanı'nda yolda yatan köpek, iddiaya göre sürücü R.T.'nin fark etmeyip üzerinden geçmesi sonucu otomobilin altında kaldı. Köpeği fark eden vatandaşlar aracı durdurmak istedi. Otomobilin durmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar aracın etrafını sardı. Çevredeki diğer köpeklerin de havlayarak aracın başında toplandığı, araç altındaki köpeği çıkarabilmek için otomobilin altına girmeye çalıştığı kameraya yansıdı. Uzun uğraşlar sonucu köpek aracın altından çıkartılırken, çevrede bulunan bir hayvan sever tarafından özel kliniğe götürülen ve burada ilk tedavisi yapılan köpek, daha sonra Haçiko Derneği tarafından sahiplenildi. Bursa'da özel bir klinikte tedavi altına alınan köpeğin vücudunda birçok kırık olduğu bildirildi. Haçiko Derneği, köpeği ezen araç sürücüsü R.T. hakkında şikayetçi olurken, araç sürücüsü emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İfadesinde köpeği kendisinin veterinere götürdüğünü iddia eden sürücü, serbest bırakıldı.

Köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlenen Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa, "Olay Gemlik ilçesi Küçükkumla Mahallesi'nde gerçekleşmiş, araç sürücüsü yatan köpeğin üzerinden geçiyor. Köpeğin vücudunda kırıklar var, şahıs köpeği görmediğini iddia ediyor. Köpeği bir hayvansever arkadaşımız alıp veterinere götürüyor" dedi.

Köpek hakkında bilgi veren Veteriner Teknikeri Seher Yılmaz ise, "Köpeğimizin durumu daha iyiye gidiyor. Tedaviye cevap veriyor. Vücudunda çok fazla kırık var" şeklinde konuştu. - BURSA

YORUMLAR
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Son dakika... Otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika... Otomobilin sokak köpeğini ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti... O anlar kamerada-Otomobil altında kalan köpek için sokak köpekleri böyle toplandı

Küçükkumla, Tragger, Köpek, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçti - Son Dakika
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