Sungurlu ilçesinin İsmetpaşa mahallesinde yolda yürüyen bir kadın, yapımı devam inşaatın yanından geçerken üzerine demir düştü. Üzerine düşen demirlerle neye uğradığını şaşıran kadın, kolundan ve kafasından yaralandı.
Yaşananlar bölgede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen kadın, inşaatın yanından geçerken demirlerin düştüğünü fark ederek kaçmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Olayın ardından hastaneye götürülen kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika