Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan yaşlı adam öldü - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, evsiz olduğu ileri sürülen Tuna Demirçeken (71), yolda yürüdüğü sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mehmetçik Bulvarı üzerindeki otobüs durağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre evsiz olan Tuna Demirçeken, yolda yürüdüğü sırada, henüz bilinmeyen nedenle fenalaşarak yığıldı. Demirçeken'i görenler durumu sağlık ve polis ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tuna Demirçeken'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Demirçeken'in cansız bedeni savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.