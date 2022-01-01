Yolda yürüdüğü sırada pitbull saldırısına uğradı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, yolda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Ufuk Göçmen (34), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüdüğü sırada sahibinin tasmasını takmadığı pitbull cinsi köpek. karşıdan gelen Ufuk Göçmen'e saldırarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kol, bacak ve sırtıyla 14 yerinden ısırıldığı belirlenen Göçmen'i ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tedavisinin ardından taburcu olan Ufuk Göçmen, "Köpeğin ısırdığı yerlerime dikiş atılarak, pansuman yapıldı. Devlet büyüklerimden tek isteğim bu tür köpeklerin şehirlerde dolaşımının engellenmesi. Ben yaralandım, başka insanların yaralanmasının engellenmesini istiyorum" dedi.Ufuk Göçmen'in şikayetçi olduğu pitbullun ismi öğrenilemeyen sahibi ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.