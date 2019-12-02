Son Dakika Haberleri: Yolda yürürken 3 kişinin saldırısına uğradılar
Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürürken 3 kişinin saldırısına uğradılar - Son Dakika

Yolda yürürken 3 kişinin saldırısına uğradılar

6 saat önce

Eskişehir'de, yolda yürüdüğü esnada 3 kişinin saldırısına uğrayan iki şahıstan biri bıçakla yaralandı.

Yolda yürürken 3 kişinin saldırısına uğradılar, System.String[]

Eskişehir'de, yolda yürüdüğü esnada 3 kişinin saldırısına uğrayan iki şahıstan biri bıçakla yaralandı.


Alınan bilgilere göre; olay Huzur Mahallesi Tekiner Sokakta yaşandı. Dün akşam saat 20.45 sıralarında, A.O. (33) ve A.Ş. (37) yolda yürüdüğü esnada bilinmeyen bir nedenle O.S. (22), B.Ç. (21) ve E.T.'nin (21) saldırısına uğradı. Şüphelilerden E.T. isimli şahıs A.Ş.'yi bıçak ile sol bacağından yaraladı. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Huzur Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
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