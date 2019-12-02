Yolda yürürken 3 kişinin saldırısına uğradılar
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Eskişehir'de, yolda yürüdüğü esnada 3 kişinin saldırısına uğrayan iki şahıstan biri bıçakla yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:15 Kaynak: İHA
Eskişehir'de, yolda yürüdüğü esnada 3 kişinin saldırısına uğrayan iki şahıstan biri bıçakla yaralandı.
Alınan bilgilere göre; olay Huzur Mahallesi Tekiner Sokakta yaşandı. Dün akşam saat 20.45 sıralarında, A.O. (33) ve A.Ş. (37) yolda yürüdüğü esnada bilinmeyen bir nedenle O.S. (22), B.Ç. (21) ve E.T.'nin (21) saldırısına uğradı. Şüphelilerden E.T. isimli şahıs A.Ş.'yi bıçak ile sol bacağından yaraladı. Şikayet üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR
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